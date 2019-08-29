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Simple Distribution «приросла» Q Acoustics


29.08.2019 12:10

 

 

Компания Simple Distribution получила права на продажу и продвижение на территории Российской Федерации продукции британской Q Acoustics. Молодой, но популярный бренд обязан своим появлением Тони Джонсу, который до создания собственной компании занимал один из руководящих постов в Mission.

 

Акустика британской фирмы изготовлена с применением уникальных материалов и несет в себе много оригинальных технологических решений. Это и многослойный сэндвич из высокоплотного МДФ и специального геля, и резонатор Гельмгольца, и катушки индуктивности большого диаметра… Важным дополнением к преимуществам Q Acoustics является наличие в ассортименте компании удобных, конструктивно-продуманных и красивых подставок и кронштейнов, которые существенно расширяют возможности размещения сабвуферов и акустических систем центрального канала в помещении, в частности, при креплении их на стену.

 

Новый российский дистрибьютор позиционирует громкоговорители Q Acoustics как выдающиеся акустические системы с элегантным, но не вызывающим дизайном, высоким качеством изготовления и разумной ценой.

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