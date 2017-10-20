Simple Expo ждёт посетителей
С 31 октября по 2 ноября 2017 года в отеле Novotel Москва Сити пройдёт очередная выставка, организованная компанией Simple Distribution. Мероприятие рассчитано на специалистов в области аудио и видео оборудования и профессионалов инсталляционного рынка.
Экспозиция Simple Expo открыта для посещения с 10:00 до 18:00. В рамках мероприятия сотрудники Simple Distribution представят информацию о новых продуктах, торговых марках и направлениях развития компании. Компания-организатор запланировала ежедневные обучающие семинары по продукции брендов из дистрибьюторского портфолио.
Адрес отеля: Москва, Пресненская набережная, 2. Экспозиция выставки разместится в конференц-зале «Москва 1» на первом этаже.
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