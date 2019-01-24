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Система домашнего кинотеатра 5.1 Flyte от dARTS


24.01.2019 15:20

 

 

dARTS Flyte представляет собой законченную аудио систему окружающего звучания конфигурации 5.1. Она предназначена для жилых помещений и включает настенные и встраиваемые модели громкоговорителей. 

 

В комплект также входит усилитель мощности DP4000-IA от MSE Audio (компании, которой принадлежит бренд dARTS) и 12-дюймовый сабвуфер DCB. DP4000-IA обеспечивает до 16 каналов усиления (250 Вт на канал) с цифровой обработкой сигналов, включая возможность настройки параметров кроссовера, фазовой коррекции и эквалайзера. АЧХ системы: 20 Гц – 30 кГц.

 

Система Flyte может быть расширена для воспроизведения иммерсивных аудио форматов, например, Dolby Atmos, благодаря встраиваемым в потолок громкоговорителям dARTS DC-660R, которые выступают в качестве высотных каналов. Другие совместимые форматы: DTS:X, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio. По утверждению создателей Flyte, система, установленная профессиональными инсталляторами, позволяет превратить любую жилую комнату в полноценный домашний кинотеатр, устраняя необходимость в специальной акустической обработке или в оборудовании отдельного помещения под домашний кинозал.

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