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Системы управления URC на выставке ISE 2019


31.01.2019 18:40

 

 

Компания URC покажет на выставке Integrated Systems Europe 2019 новый 4-ядерный сетевой контроллер MRX-30, а также 2-ядерную модель MRX-15, с помощью которых можно построить систему управления или домашней автоматизации в частных инсталляционных проектах.


Новые панели управления URC TDC-9100 (настольная) и TKP-9600 (настенная) обеспечивают 2-стороннее управление устройствами серии URC Total Control, а также разнообразным оборудованием сторонних производителей.


Познакомиться с продукцией URC можно будет на стенде 1-N15.

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