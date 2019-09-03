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Сюрпризы и розыгрыши на Hi-Fi Show 2019 Урал


03.09.2019 12:00

 

 

В рамках выставки Hi-Fi & High End Show, которая пройдёт в Екатеринбурге в отеле «Московская горка», состоится розыгрыш призов от участников шоу. Розыгрыш начнётся 22 сентября в 15:00; место проведения – первый этаж, конференц-зал 3А. Для того, чтобы принять в нём участие, нужно получить специальный купон на стойке регистрации.

 

В числе призов: сетевой компактный предусилитель Yamaha WXA-50 и cаундбар Yamaha YAS-108 Black, предоставленные компанией Yamaha, наушники KEF M500 от компании Petrik Audio, компактное радио Ruark R1MK3 в цвете «орех» от компании Alef Hi-Fi, и другие высокотехнологичные устройства.

 

Сетевой компактный предусилитель Yamaha WXA-50 (2.1) обладает мощным звучанием, совместим с источниками аудиосигнала или музыкальными сервисами любых типов. Саундбар с двумя встроенными сабвуферами Yamaha YAS-108 Black прост в подключении и использовании, поддерживает DTS Virtual:X и Bluetooth; функция Clear Voice обеспечивает высокую разборчивость диалогов. Компактный Bluetooth-радиоприёмник Ruark R1MK3 оснащён встроенным усилителем класса A-B, USB-портом для подзарядки, OLED-дисплеем, памятью на 10 FM-станций и будильником. Мощность устройства – 9 Вт. Наушники KEF M500 комплектуются фирменными точно отстроенными широкополосными 40-миллиметровыми неодимовыми излучателями, которые обеспечивают сбалансированное звучание высокой чёткости в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Дышащие амбушюры с эффектом памяти и лёгкое оголовье позволяют с комфортом носить наушники в течение долгого времени. KEF M500 совместимы с большинством смартфонов и других мобильных устройств.

 

В первый день работы выставки в 13:30 перед участниками и посетителями Hi-Fi Show 2019 Урал выступит директор по развитию дистрибьюторской компании MMS Cinema Олег Люгин; он в том числе поделится своими впечатлениями о выставке CEDIA Expo. Своё участие также подтвердил Альт Йонк ван ден Хул (Aalt Jouk van den Hul), основатель и бессменный президент одноимённой компании; встреча с ним состоится 21 сентября в 15:00. 22 сентября желающие смогут посетить три лекции: о виниле (читает Михаил Борзенков), о современных форматах окружающего звука и о популярных стриминговых сервисах (организатор Pult.ru). Посещение выставки и всех мероприятий бесплатное; требуется предварительная регистрация.

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