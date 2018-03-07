Домашняя техника Скончался изобретатель «заводного» радиоприёмника

07.03.2018 09:00 В Великобритании в возрасте 80 лет скончался Тревор Бэйлис (Trevor Baylis), изобретатель радиоприёмника с заводным механизмом. Поводом для создания устройства послужила телевизионная программа, которую Бэйлис увидел в 1989 году. В ней рассказывалось о росте заболеваемости СПИДом в Африке, вызванным, в том числе, отсутствием широкого доступа местного населения к средствам массовой информации. Изобретатель решил создать радиоприёмник, который работал бы в условиях постоянных перебоев в подаче электроэнергии и без батареек, которые не везде можно купить. Первый работающий прототип был продемонстрирован в телевизионной программе BBC «Завтрашний мир»; официальная же презентация устройства, получившего название Freeplay Radio, состоялась годом позже. Чтобы завести приёмник, нужно было вращать ручку на его корпусе; 30 секунд подобных манипуляций обеспечивали час работы устройства. В 2003 году Бэйлис, который открыто говорил о том, что ничего не заработал на своих изобретениях, основал компанию Trevor Baylis Brands; он консультировал других изобретателей, помогая им с патентами и защитой авторских прав, и обучал основам продвижения их продукции на рынке. В 1997 году за свои заслуги учёный был награждён званием Офицера Ордена Британской империи, а в 2015 году стал Командором Ордена. Вернуться к списку новостей