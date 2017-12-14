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Скоро: Dirac Live нового поколения


14.12.2017 16:50

 

 

Компания Dirac Research объявила, что в ближайшее время представит обновлённую систему акустической коррекции помещения Dirac Live. Презентация состоится на выставке CES 2018, которая пройдёт в Лас-Вегасе (США) с 9 по 12 января будущего года.

 

Главные отличия от предыдущей версии – новый алгоритм расчёта акустики помещения и упрощённая процедура настройки. Обновлённый Dirac Live будет обладать способностью анализировать звучание акустических систем не поодиночке, а парами. Это означает соответствующую корректировку фазочастотных характеристик; производитель обещает «очевидные улучшения» в построении звуковой сцены.

 

Ещё одна приятная новость, хотя и не для российских инсталляторов – поддержка нескольких языков: к английскому добавятся испанский, французский, китайский и японский. 

 

В дальнейших планах компании – выпуск по новому модулю Dirac Live каждый год. Предполагается, что пользователи будут получать доступ к неким уникальным функциям, которые позволят кастомизировать имеющиеся системы в зависимости от области их применения – в домашних кинозалах, стерео комплектах, профессиональных звукозаписывающих студиях и т.д.

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