29.12.2017 16:09

Уходящий год был богат на слияния и поглощения, коснувшиеся как аудио-видео индустрии, так и сегмента домашней автоматизации. Подводя итоги, напомним о самых значимых из них.

Один из лидеров рынка домашней автоматизации компания Control4 в начале года стала новым владельцем производителя архитектурных акустических систем Triad. Сумма сделки составила чуть менее 10 миллионов долларов США. По итогам 3-го квартала 2017 года выручка Triad на 52% превысила прошлогодний показатель.

D+M Group с брендами Denon, Marantz и Boston Acoustics перешла в собственность компании Sound United, которой на тот момент уже принадлежали Polk Audio и Definitive Technology. С точки зрения некоторых специалистов, Sound United поставила себя в несколько странное положение, с одной стороны, являясь поставщиком беспроводных решений HEOS от Denon, с другой – поддерживая DTS Play-Fi…

Спустя несколько месяцев после того, как корпорация Samsung приобрела компанию Harman, последняя стала владельцем A&R Cambridge; таким образом, к имеющимся в активе Harman брендам JBL, Lexicon, Mark Levinson, Harman Kardon, Revel и Infinity и др. добавился Arcam.

Из прочих наиболее бурно обсуждавшихся сделок стоит отметить приобретение производственной компанией Vanco International активов Beale Street Audio, покупка Datasat Digital Entertainment (DDE) компанией Amplifier Technologies Inc. (ATI) – условия этой сделки остались в секрете; а также поглощение компании Artison разработчиком решений для домашней автоматизации Savant.

В декабре произошло отделение StormAudio от «материнской» компании Auro Technologies. В результате новые владельцы StormAudio смогут управлять брендом самостоятельно, без оглядки на Auro Technologies.

Ещё одна сделка, о которой нельзя не упомянуть – приобретение компанией Roku датского старт-апа Dynastrom ApS. Roku – тому есть множество свидетельств – пытается создать аудиосистему, которая должна стать конкурентом Sonos, а датчане разрабатывали мультирум-решения, которые позволяют Roku серьёзно продвинуться вперёд в своих изысканиях.