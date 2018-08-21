Из информации, которую корпорация Google предоставила Федеральной комиссии по связи (FCC) США, в ближайшее время может появиться стример Chromecast нового поколения – с более надёжным Wi-Fi подключением и полной поддержкой Bluetooth.

Без одобрения комиссии ни одно электронное устройство не может быть запущено в производство и поступить в продажу. По данным, указанным в поданной Google заявке, можно сделать предположение о том, что компания собирается расширить возможности Wi-Fi подключения нового Chromecast, повысив коэффициент усиления антенны в диапазоне 5 ГГц с 2,1 дБ до 4 дБ. По мнению экспертов, также вполне вероятно появление устройства с полной поддержкой Bluetooth, сейчас используемого только для установки.