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Слухами земля полнится: новый Google Chromecast


21.08.2018 13:40

 

 

Из информации, которую корпорация Google предоставила Федеральной комиссии по связи (FCC) США, в ближайшее время может появиться стример Chromecast нового поколения – с более надёжным Wi-Fi подключением и полной поддержкой Bluetooth.

 

Без одобрения комиссии ни одно электронное устройство не может быть запущено в производство и поступить в продажу. По данным, указанным в поданной Google заявке, можно сделать предположение о том, что компания собирается расширить возможности Wi-Fi подключения нового Chromecast, повысив коэффициент усиления антенны в диапазоне 5 ГГц с 2,1 дБ до 4 дБ. По мнению экспертов, также вполне вероятно появление устройства с полной поддержкой Bluetooth, сейчас используемого только для установки.

 

Предполагается, что внешний вид обновлённого Chromecast не изменится, а официальная презентация новинки состоится в конце октябре 2018 года. 

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