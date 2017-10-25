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Smart Pillar – для умных и красивых


25.10.2017 11:22

 

 

Специализация американской компании Stellé – создание аудио устройств для потребителей, которым важна не только технологическая составляющая, но и внешний вид гаджетов. Одна из новейших разработок компании – Smart Pillar (буквально «умный столбик, маленькая колонна»).

 

В полном соответствии со своей идеологией, Stellé не заостряет внимание на возможностях портативного беспроводного «умного» громкоговорителя с голосовым ассистентом Amazon Alexa. На сайте производителя указано лишь, что с его помощью пользователи могут слушать музыку, узнавать о последних новостях, ситуации на дорогах и пр., управлять компонентами «умного дома» и так далее. Зато, в отличие от других аналогичных устройств, Smart Pillar выпускается в семи цветах и отделках, включая металл и дерево. Его розничная цена – 299 долларов США. 

 

Продукция Stellé предназначена в первую очередь для женщин. Видимо, учтя непредсказуемость запросов этой части аудитории, компания не ограничилась базовыми расцветками и предлагает такие опции, как отделка колонки кожей (три цвета, $49) и кожаный футляр (четыре цвета, $115) для переноски. Впрочем, и это ещё не всё. Самые взыскательные любительницы модных гаджетов могут приобрести Smart Pillar, корпус которой усыпан кристаллами  Swarovski: пореже – за дополнительную $1000, погуще – за $2000. Ну а покупательницы, для которых и этого недостаточно, могут заказать смарт-динамик с индивидуальной отделкой, например, собственным портретом. 

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