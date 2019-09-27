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Смарт-спикер Echo Studio с Dolby Atmos


27.09.2019 11:50

 

 

Корпорация Amazon недвусмысленно заявила о своих намерениях улучшить качество звучания смарт-спикеров, представив новую модель, Echo Studio. На сегодня это самое «музыкальное» устройство из всего модельного ряда компании, способное эффектно продемонстрировать Amazon Music HD.

 

Новинка поддерживает Dolby Atmos и Sony 360 Reality Audio. Внутри колонки – 24-битный ЦАП, три направленных среднечастотных динамика, излучающие влево, вправо и вверх, и направленный твитер с «High End качеством звучания», а также 5,25-дюймовый басовый драйвер и порт фазоинвертора. Владельцы 4K Fire TV могут воспроизводить через Echo Studio Atmos-контент; можно объединить две колонки в стереопару. Розничная цена устройства – 199,99 долларов США.

 

На презентации Amazon, которая состоялась в Сиэттле, были представлены и другие новинки серии: новый Amazon Echo с улучшенными характеристиками, Echo Dot со встроенными часами, Echo Show 8 с восьмидюймовым HD дисплеем и пр. Отдельного упоминания заслуживают первые в ассортименте компании беспроводные наушники-вкладыши Amazon Echo Buds с технологией активного шумоподавления от Bose. Каждый наушник оснащается парой арматурных драйверов. Новинка рассчитана на 5 часов работы в автономном режиме и до 20 часов – с использованием футляра с функцией подзарядки, поддерживает Siri и Google Assistant. Продажи начнутся в октябре, розничная цена – 129 долларов США.

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