26.06.2019 11:00

Ещё одна новость от LG: в российских магазинах появилась в продаже фирменная аудиосистема XBOOM AI ThinQ WK7Y. Буквенная комбинация AI ThinQ означает, что устройство оснащено искусственным интеллектом и может быть подключено к системе умного дома. Основанием для зачисления колонки в эту категорию является голосовой помощник Алиса от компании «Яндекс».

От других смарт-спикеров LG XBOOM AI ThinQ WK7Y отличается высоким качеством звучания: громкоговоритель воспроизводит звук высокого разрешения (high resolution audio). Это заслуга инженеров компании Meridian, с которой LG сотрудничает не впервые: технологии Meridian используются в новых моделях саундбаров LG SL10Y, SL9Y, SL8Y и в портативных колонках серии LG XBOOM Go. Встроенный режим Clear Vocal обеспечивает отсутствие искажений в голосах исполнителей даже на максимальной громкости, а режим Enhanced Bass усиливает глубокие тона бас-гитары и подчёркивает звук ударных инструментов.

Громкоговоритель воспроизводит потоковое аудио напрямую с сервиса Яндекс.Музыка без подключения дополнительных устройств. Голосовой помощник Алиса готова не только будить вас по утрам, рассказывать о погоде и результатах спортивных матчей и отвечать на миллионы вопросов, но и выполнять некоторые поручения, относящиеся к системе умного дома: включать или выключать свет, управлять умными розетками и другими домашними устройствами.

Колонка LG XBOOM AI ThinQ WK7Y выпускается в цвете Titan Black, оснащается широкополосным динамиком 3,5 дюйма и твитером 0,8 дюйма, обладает выходной мощностью 30 Вт. Рекомендованная розничная цена составляет 9990 рублей.