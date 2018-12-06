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«Умный дом»: ликбез силами дизайнера интерьера?


06.12.2018 07:00

 

 

Хотя эта фраза и кажется странной, именно так можно было бы сформулировать главный вывод, сделанный по результатам исследования Национальной Ассоциации производителей оборудования для кухни и ванной (NKBA) США.

 

По заданию Ассоциации был проведён опрос, в котором приняли участие 198 дизайнеров интерьеров и 301 домовладелец. В ходе исследования обнаружилось много интересного… Так, выяснилось, что, несмотря на рост популярности домашних «умных устройств» (по некоторым оценкам, общий объём мирового рынка должен увеличиться на 31% по итогам 2018 года), ни дизайнеры, ни конечные потребители не вполне понимают, какие преимущества дают новые технологии, и как с их помощью можно улучшить качество жизни. Даже те дизайнеры, которые более или менее знакомы с миром высоких технологий, не стремятся приобщить к нему клиентов: согласно результатам опроса, лишь треть дизайнеров интерьера советуют своим заказчикам обратить внимание на те или иные элементы «умного» дома и внедрить их в своём новом жилище.

 

Интересы самих дизайнеров распределились следующим образом: узнать больше об «умных» бытовых приборах хотели бы 74% опрошенных; 66% проявили интерес к возможностям централизованного управления освещением, 57% - к голосовому управлению «кухонной» электроникой; 52% готовы изучить, как работают датчики движения, автоматически включающие или выключающие свет. Лишь 37% участвовавших в опросе дизайнеров заинтересованы в том, чтобы подробнее ознакомиться с системами домашней автоматизации, и лишь 29% - с аудио системами; ещё меньше их заботят принципы работы систем безопасности (28%).

 

Что касается рядовых пользователей, они не прочь услышать полезные советы от дизайнеров, и считают, что дизайнеры и интеграторы должны сотрудничать более тесно. Домовладельцы были бы рады автоматизировать свою среду обитания, но не готовы глубоко вникать в технические вопросы и ждут от дизайнеров помощи в переводе сложных терминов и инструкций на «человеческий» язык. 

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