Собери себе подарок
Мы уже писали про колонку WoW от южнокорейского бренда Intermono: разработчики предлагают покупателям собирать её самостоятельно, из готового набора комплектующих. Недавно производитель представил уменьшенную серию громкоговорителя под названием Intermono Mini.
Используемые материалы: древесина берёзы и сталь (из неё сделаны ручка для переноски и ножки). Создатели устройства утверждают, что звучит колонка очень приятно, и даже уверенно и чисто «басит». 52-мм динамики мощностью 5 Вт расположены по бокам громкоговорителя.
Размеры миниатюрного устройства: 87 мм х 140 мм х 130 мм. В набор для сборки входят заготовки для корпуса (6 листов фанеры), динамики, Bluetooth 4.0 усилительный модуль, USB кабель и заряжающий модуль и прочие комплектующие, а также наклейки для украшения колонки. Приобрести её можно за 75 долларов США, доставка оплачивается дополнительно.
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