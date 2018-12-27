27.12.2018 13:40

Мы уже писали про колонку WoW от южнокорейского бренда Intermono: разработчики предлагают покупателям собирать её самостоятельно, из готового набора комплектующих. Недавно производитель представил уменьшенную серию громкоговорителя под названием Intermono Mini.

Используемые материалы: древесина берёзы и сталь (из неё сделаны ручка для переноски и ножки). Создатели устройства утверждают, что звучит колонка очень приятно, и даже уверенно и чисто «басит». 52-мм динамики мощностью 5 Вт расположены по бокам громкоговорителя.