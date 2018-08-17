17.08.2018 13:30

Исследовательская компания YouGov (Великобритания) выясняла, сколько жителей страны могут претендовать на статус продвинутых обладателей «умных» домашних» электронных систем. В предыдущем материале мы начали рассказ о результатах исследования; в этом выясним, какие устройства пользуются наибольшей популярностью.

В ходе опроса выяснилось, что из 23% владельцев «умных» гаджетов почти половина (11%) пользуется смарт-колонками. Интересно – но не удивительно – что 29% из них не покупали громкоговоритель сами, а получили его в подарок. Что касается остальных, на их выбор повлияли в основном два фактора – разнообразие функций и совместимость с другими устройствами. Вполне логично, что именно владельцы смарт-спикеров готовы приобрести и другую «умную» электронику – в первую очередь речь идёт о возможностях управлять освещением в доме или квартире (22%).

Впрочем, далеко не все обладатели подобных устройств готовы пойти дальше в своих «знакомствах». 30% пользователей «умным» колонок заявили, что совершенно равнодушны к любым другим доступной на сегодня моделям и категориям интеллектуальной электроники. Причины для этого самые разные – кого-то вполне устраивает то, что он уже имеет; кто-то, как было сказано выше, получил громкоговоритель в подарок, будучи совершенно не заинтересованным в таких гаджетах.