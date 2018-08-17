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Соцопрос: «умный дом» в Великобритании. Часть 1.


17.08.2018 12:35

 

 

Согласно исследованию, проведённому компанией YouGov, всего 1% домовладельцев Великобритании могут считать себя обладателями «умных домов» - если определять «умный дом» как совокупность нескольких интеллектуальных устройств разного назначения.

 

По данным опроса YouGov, 11% собственников жилья в Великобритании пользуются «умными» колонками, в 6% домов и квартир установлены «умные» термостаты, в 5% имеется система управления освещением, хотя бы самая примитивная. при этом лишь в 2% случаев в доме есть хотя бы по одному устройству разных категорий, например, колонка и «умная» лампочка или термостат, которым можно управлять с помощью голосового помощника в смарт-спикере.

 

Похоже, жители туманного Альбиона не очень-то торопятся в будущее; из тех участников опроса, у кого до сих пор нет в распоряжении ни одного «умного» устройства, 76% не планируют что-либо менять; лишь 14% сообщили исследователям о своём намерении купить тот или иной гаджет. А из тех, кто уже получил возможность приобщиться к миру высоких технологий, почти половина (47%) не собирается «углубляться» в тему и приобретать дополнительное оборудование.

 

Проблема не в отсутствии информации – всего 7% опрошенных заявили, что никогда не слышали о подобных устройствах – а в её качестве; зная о существовании интеллектуальной домашней электроники, многие жители Великобритании не имеют ни малейшего понятия о возможностях такой техники. Больше половины (56%) тех, кто уже пользуется тем или иным «умным» гаджетом, заявили, что знают о других устройствах, но не о том, для чего они применяются и как могут повлиять на быт. Лишь 40% готовы продолжать своё знакомство с говорящими колонками и самовключающимися лампочкам.

 

Продолжение следует...

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