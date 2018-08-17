Соцопрос: «умный дом» в Великобритании. Часть 1.

17.08.2018 12:35 Согласно исследованию, проведённому компанией YouGov, всего 1% домовладельцев Великобритании могут считать себя обладателями «умных домов» - если определять «умный дом» как совокупность нескольких интеллектуальных устройств разного назначения. По данным опроса YouGov, 11% собственников жилья в Великобритании пользуются «умными» колонками, в 6% домов и квартир установлены «умные» термостаты, в 5% имеется система управления освещением, хотя бы самая примитивная. при этом лишь в 2% случаев в доме есть хотя бы по одному устройству разных категорий, например, колонка и «умная» лампочка или термостат, которым можно управлять с помощью голосового помощника в смарт-спикере. Похоже, жители туманного Альбиона не очень-то торопятся в будущее; из тех участников опроса, у кого до сих пор нет в распоряжении ни одного «умного» устройства, 76% не планируют что-либо менять; лишь 14% сообщили исследователям о своём намерении купить тот или иной гаджет. А из тех, кто уже получил возможность приобщиться к миру высоких технологий, почти половина (47%) не собирается «углубляться» в тему и приобретать дополнительное оборудование. Проблема не в отсутствии информации – всего 7% опрошенных заявили, что никогда не слышали о подобных устройствах – а в её качестве; зная о существовании интеллектуальной домашней электроники, многие жители Великобритании не имеют ни малейшего понятия о возможностях такой техники. Больше половины (56%) тех, кто уже пользуется тем или иным «умным» гаджетом, заявили, что знают о других устройствах, но не о том, для чего они применяются и как могут повлиять на быт. Лишь 40% готовы продолжать своё знакомство с говорящими колонками и самовключающимися лампочкам. Продолжение следует... Связанные новости: Соцопрос: «умный дом» в Великобритании. Часть 2. - 17.08.2018 13:30 «Умный дом» от «Яндекс» - 11.07.2018 14:15 На учёбу в апреле: Академия Smart Install - 05.04.2018 10:30 Премиум-телевизоры LG: модели 2018 года - 12.03.2018 10:00 Fibaro объявляет о партнёрстве с Qnap - 18.04.2017 13:30 Вернуться к списку новостей