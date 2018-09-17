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Sonance: 35 лет на рынке


17.09.2018 14:00

 

 

Компания Sonance в этом году отмечает своё 35-летие. За всё время существования бренда Sonance продукция компании восемь раз попадала в Зал Славы CEDIA; в течение последних 11 лет аудио компоненты Sonance каждый год получают награду «Продукт года».

 

На выставке CEIDA Expo компания показала ряд новинок, в том числе новые модели сабвуферов и аксессуаров к ним. В числе устройств, представленных на стенде Sonance – встраиваемые в стену сабвуферы серии TL (Thin-Line). При их разработке учтены особенности строительства домов в США: сабвуферы устанавливаются внутри каркасных стен, оставаясь незаметными в интерьере. 

 

Новые модели появились в популярной серии громкоговорителей VP Extreme, а также в линейке ландшафтной акустики Landscape Series. Многокомпонентная аудио система Sonarray теперь может включать до 16 сателлитов и два сабвуфера. Ещё одна категория устройств Sonance, ставших объектами повышенного внимания со стороны посетителей выставки – саундбары. В серии SB46 появились модели четырёх стандартных размеров – 55, 65, 75 и 85 дюймов, что позволяет использовать эти саундбары с большинством представленных сегодня на рынке плоскопанельных телевизоров.

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