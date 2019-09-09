09.09.2019 07:00

Изменения в холдинге Dana International, о которых мы писали на прошлой неделе, коснулись не только ребрендинга. Компания, которая теперь будет носить название Sonance, приобретёт американский бренд James Loudspeaker. Предполагается, что сделка будет закрыта до конца 2019 года; до тех пор Sonance и James Loudspeaker будут функционировать как отдельные юридические лица.



Ари Супран (Ari Supran), генеральный директор Sonance: «История инноваций James Loudspeaker, искусство разработки акустических систем в соответствии с индивидуальными требованиями, страсть к эстетике – всё это полностью соответствуют основным принципам Sonance…»



Компания James Loudspeaker была основана в 1999 году группой аудио инженеров и предпринимателей и приобрела широкую известность благодаря своим громкоговорителям, предназначенным как для частного использования, так и для коммерческих аудио инсталляций. Отличительная особенность бренда – проектирование и производство встраиваемых акустических систем по индивидуальным заказам. Марк Шафл (Mark Schafle), генеральный директор James Loudspeaker: «Мы не собирались продавать компанию. Однако после случайной встречи и последующих переговоров мы узнали, что наши возможности отлично «вписываются» в стратегию и культуру Sonance. Мы с нетерпением ждём перехода на новый уровень во всём, что мы делали до сих пор».