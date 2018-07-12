12.07.2018 10:30

Ходят слухи, что представленные недавно компанией Sonos новинки, Sonos One и саундбар Sonos Beam, могут лишиться такой функции, как поддержка голосового ассистента Amazon Alexa.

В договоре о сотрудничестве двух производителей есть пункт, согласно которому Amazon может выйти из партнёрства, оставив Sonos без поддержки. Наличие подобных условий в соглашении свидетельствует о том, насколько хрупким и надуманным является в действительности этот союз. Для Sonos поддержка возможностей голосового помощника Alexa была одним из ключевых конкурентных преимуществ на момент выпуска новых моделей; если Amazon воспользуется своим правом, разработчикам Sonos придётся изрядно попотеть, чтобы в кратчайшие сроки найти замену.

Amazon, являющийся прямым конкурентом Sonos, может начать взимать плату за пользование «услугами» Alexa, что, безусловно, повлияет на прибыль Sonos от продаж One и Beam.