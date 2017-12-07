07.12.2017 13:52

Компания IKEA не устояла перед мировым трендом и предприняла несколько попыток войти на рынок «умных» домашних гаджетов. В 2015 году она представила несколько электронных устройств с возможностью беспроводной подзарядки, а годом позже выпустила «умную» лампочку.

Третьим этапом освоения новых технологий станет сотрудничество с Sonos. IKEA обещает к 2019 году представить потребителям целую линейку продукции, выпущенной под собственным брендом, которая «позволит интегрировать музыку в жилое пространство».