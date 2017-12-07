ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

Sonos и IKEA создадут «дом будущего»


07.12.2017 13:52

 

 

Компания IKEA не устояла перед мировым трендом и предприняла несколько попыток войти на рынок «умных» домашних гаджетов. В 2015 году она представила несколько электронных устройств с возможностью беспроводной подзарядки, а годом позже выпустила «умную» лампочку.

 

Третьим этапом освоения новых технологий станет сотрудничество с Sonos. IKEA обещает к 2019 году представить потребителям целую линейку продукции, выпущенной под собственным брендом, которая «позволит интегрировать музыку в жилое пространство».

 

Какой смысл вкладывает в это определение производитель мебели, неясно: возможно, речь идёт о тумбочке со встроенными колонками Sonos или о «музыкальной» настольной лампе. В компании заявляют, что «с помощью новых моделей потребитель, находясь у себя дома, сможет в любой момент с лёгкостью прослушать любую музыкальную композицию, не отрываясь от своих привычных занятий».

Связанные новости:
 Sonos One «со товарищи»: три-в-одном - 05.10.2017 14:00
 Sonos Playbase: новый формат акустических систем для ТВ - 09.03.2017 15:34
 Sonos подает в суд на Denon - 23.10.2014 20:10
 Акустика Sonos PLAY:1 – компактнее, еще компактнее… - 17.04.2014 10:00
 Новый возможности Sonos - 19.05.2011 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007