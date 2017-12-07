Sonos и IKEA создадут «дом будущего»
Компания IKEA не устояла перед мировым трендом и предприняла несколько попыток войти на рынок «умных» домашних гаджетов. В 2015 году она представила несколько электронных устройств с возможностью беспроводной подзарядки, а годом позже выпустила «умную» лампочку.
Третьим этапом освоения новых технологий станет сотрудничество с Sonos. IKEA обещает к 2019 году представить потребителям целую линейку продукции, выпущенной под собственным брендом, которая «позволит интегрировать музыку в жилое пространство».
Какой смысл вкладывает в это определение производитель мебели, неясно: возможно, речь идёт о тумбочке со встроенными колонками Sonos или о «музыкальной» настольной лампе. В компании заявляют, что «с помощью новых моделей потребитель, находясь у себя дома, сможет в любой момент с лёгкостью прослушать любую музыкальную композицию, не отрываясь от своих привычных занятий».
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