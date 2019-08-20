20.08.2019 07:00

Немецкий новостной портал Win Future опубликовал новые фотографии портативного Bluetooth-громкоговорителя Sonos, появление которого ожидается в сентябре 2019 года. Сообщается, что это официальные изображения новинки, Sonos Move, которую производитель во избежание преждевременного разглашения информации скрывал под условным обозначением S17.



На фото видны стационарная базовая станция, утопленная в корпусе колонки ручка для переноски и переключатель между Bluetooth и Wi-Fi. Кроме того, становится понятно, что заряжается Sonos Move либо через разъём USB-C, либо с помощью двух зарядных контактов, расположенных у основания динамика. В ожидании официальной презентации устройства напомним, что известно о нём на сегодняшний день.



Колонка больше, чем может показаться по фотографиям: она выше и шире, чем Sonos One или Play:1. Sonos Move поддерживает голосовое управление – через Amazon Alexa или Google Assistant. Однако это функция становится недоступна в режиме Bluetooth; фирменное мобильное приложение тоже окажется бесполезным: колонка просто подключается к источнику и воспроизводит аудио контент. В режиме Wi-Fi громкоговоритель становится виден в приложении – как и любое другое устройство Sonos, и, как и другие устройства, поддерживает Apple AirPlay 2. Также ожидается, что Move станет первой аудио системой от Sonos с поддержкой функции Auto Trueplay, использующей встроенные в колонку микрофоны для автоматической настройки звука.



Данных о том, на сколько рассчитан аккумулятор Move, каков уровень защиты колонки от влаги и пыли, может ли она подключаться к другим колонкам Sonos для воспроизведения стерео- или surround-звучания, пока нет. Неизвестна и цена. Впрочем, вся эта информация появится совсем скоро: официальный релиз назначен на 26 августа. Осталось подождать всего неделю.