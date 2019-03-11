Необходимость появления в ассортименте компании-производителя нового устройств неочевидна. Нет ясности и в том, что получат в результате внесённых конструктивных изменений потребители. Возможно, в будущем это позволит добавить какие-то функции, недоступные для колонок первого поколения. Что касается Bluetooth Low Energy, сейчас эта технология используется только для того, чтобы упростить первоначальную настройку и обеспечить ускоренное взаимодействие Sonos One и мобильного устройства. Поддержка Google Assistant пока по-прежнему недоступна; представители Sonos обещают, что, когда она появится, пользоваться голосовым помощником смогут владельцы Sonos One как первого, так и второго поколений.