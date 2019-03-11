Sonos One Gen 2: в чём разница?
7 марта начались продажи нового «умного» громкоговорителя Sonos. Sonos One Gen 2 отличается от предшественника наличием Bluetooth Low Energy, более быстрым процессором и большим объёмом памяти. На качество звука усовершенствования модели не повлияли.
Необходимость появления в ассортименте компании-производителя нового устройств неочевидна. Нет ясности и в том, что получат в результате внесённых конструктивных изменений потребители. Возможно, в будущем это позволит добавить какие-то функции, недоступные для колонок первого поколения. Что касается Bluetooth Low Energy, сейчас эта технология используется только для того, чтобы упростить первоначальную настройку и обеспечить ускоренное взаимодействие Sonos One и мобильного устройства. Поддержка Google Assistant пока по-прежнему недоступна; представители Sonos обещают, что, когда она появится, пользоваться голосовым помощником смогут владельцы Sonos One как первого, так и второго поколений.
Отличить «старую» колонку от новой можно по надписи Gen 2 на самом устройстве и упаковке. Sonos One Gen 2 будет продаваться по той же цене; а вот громкоговорители предыдущего поколения теперь, скорее всего, можно будет купить дешевле.
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