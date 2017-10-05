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Sonos One «со товарищи»: три-в-одном


05.10.2017 14:00

 

 

Компания Sonos представила новый громкоговоритель, который работает с тремя наиболее популярными на сегодня так называемыми голосовыми ассистентами. Услугами Amazon Alexa можно воспользоваться уже сейчас, а вот помощи от Google Assistant и Siri придётся подождать до 2018 года.

 

Подобная мультиформатная интеграция реализована впервые; похоже, в компании всерьёз настроены выполнить обещание сделать Sonos «единственным «умным» громкоговорителем, который Вам требуется». Полностью сменив линию поведения, Sonos с некоторых пор активно сотрудничает с другими игроками на рынке домашней автоматизации, такими, как SmartThings, Crestron и Lutron.

 

Внешне колонка Sonos One похожа на модель Play:1, но, в отличие от последней, оснащена шестью встроенными микрофонами, которые позволяют ей реагировать на голосовые запросы. Цвет корпуса – белый или чёрный. На верхнем торце громкоговорителя расположена сенсорная панель управления для регулировки громкости звука, выбора звуковой дорожки и т.д. 

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