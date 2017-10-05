05.10.2017 14:00

Компания Sonos представила новый громкоговоритель, который работает с тремя наиболее популярными на сегодня так называемыми голосовыми ассистентами. Услугами Amazon Alexa можно воспользоваться уже сейчас, а вот помощи от Google Assistant и Siri придётся подождать до 2018 года.

Подобная мультиформатная интеграция реализована впервые; похоже, в компании всерьёз настроены выполнить обещание сделать Sonos «единственным «умным» громкоговорителем, который Вам требуется». Полностью сменив линию поведения, Sonos с некоторых пор активно сотрудничает с другими игроками на рынке домашней автоматизации, такими, как SmartThings, Crestron и Lutron.