Sonos Playbase: новый формат акустических систем для ТВ

09.03.2017 15:34 С 4 апреля 2017 начнутся продажи Sonos Playbase. Несмотря на неудачи, постигшие других производителей так называемых «under-TV speakers», то есть акустических систем, выполняющих роль подставки под телевизор, компания Sonos не сомневается в успехе своего нового продукта. Громкоговоритель высотой 5,8 см отличается лаконичным дизайном и будет уместен практически в любом интерьере. Он прост в настройке и использовании, и маркетологи Sonos уверены, что новинка будет пользоваться спросом. Благодаря своим размерам (72 см в ширину и 36 см в глубину) Playbase подходит ко всем современным телевизорам с диагональю от 40 до 59 дюймов, а это 70% рынка. Разработка форм-фактора заняла три года. Прочный корпус из поликарбоната кажется монолитным и позволяет выдержать вес ТВ-монитора. Ещё одним значительным преимуществом разработчики новинки считают высокое качество звука, а также возможность интеграции в единую беспроводную мультирум-систему Sonos. Первые продажи таких акустических систем начались в 2008 году, им прочили большое будущее, однако за последние годы объёмы их продаж значительно сократились, в то время как саундбары продолжают пользоваться успехом. Есть мнение, что акустические «подставки» под ТВ перестали продаваться в том числе и потому, что появилось много моделей телевизоров с двумя отдельными ножками; оказалось, что такие акустические системы не помещаются между ними по ширине или не «проходят» по высоте. Именно поэтому разработчики Sonos Playbase тщательно изучили все доступные на сегодня модели ТВ и рассчитали оптимальные размеры колонки. Она на 95% соответствует габаритам и конструкции 70-ти самых продаваемых моделей ТВ. При желании Playbase можно разместить и отдельно от телевизора, на тумбе под висящим на стене монитором или на полке. В последнем случае избавиться от нежелательных звуковых искажений поможет разработанная специалистами Sonos технология акустической коррекции TruePlay. Playbase будет продаваться по той же цене, что и саундбар Sonos Playbar; таким образом Sonos планирует охватить как можно большую покупательскую «аудиторию». Для подключения к ТВ используется оптический вход; HDMI-порта нет. Такой подход тоже аргументирован: чем больше вариантов выбора, тем сложнее сделать этот выбор. У всех моделей ТВ есть оптический выход, кроме того, оптический кабель тоньше и легче, чем HDMI-кабель. И, хотя такой способ подключения ограничивает возможности Playbase и Playbar в воспроизведении многоканального звука, разработчики убеждены, что большинство потребителей всё равно будут довольны качеством звучания. Sonos Playbase оснащён десятью динамиками: это шесть СЧ-драйверов, три твитера и активный 5.25-дюймовый низкочастотник. Последний мощнее, чем в саундбаре Sonos, но если баса всё равно будет недостаточно, к Playbase можно подключить беспроводной сабвуфер. Связанные новости: Акустика Sonos PLAY:1 – компактнее, еще компактнее… - 17.04.2014 10:00 Sonos Controller for Android: смартфон как беспроводной контроллер - 11.05.2011 13:00 Акустическая система Sonos ZonePlayer S5 – белое и черное - 03.06.2010 10:00 Новый мультирум-контроллер Sonos CR200 - 05.08.2009 06:00 Вернуться к списку новостей