ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Sonos расширяет «зону влияния»?


20.08.2018 16:50

 

 

Ник Миллингтон (Nick Millington), главный менеджер по продуктам Sonos, дал интервью Интернет-изданию Wired, в котором намекнул, что Sonos работает над расширением ассортимента и созданием линейки продуктов, которые можно было бы использовать не только в домашних условиях.

 

Отвечая на вопросы журналистов, Миллингтон сказал: «Дом – не единственное место, находясь в котором, вы слушаете музыку. Таких мест множество. Я не буду досконально раскрывать наши планы, но разработка новых моделей, использование которых возможно везде, не только в домашних условиях – в числе приоритетных направлений». «Со временем мы хотели бы иметь возможность предложить потребителю продукт, который максимально отвечал бы его потребности слушать музыку где угодно – от любой комнаты в доме до территории за его пределами».

 

Безусловно, эта задача может быть решена с помощью громкоговорителя Sonos, работающего от батарейки. Однако сложно представить, что компания не ставит перед собой более масштабные цели. Нацелился ли Sonos на рынок автомобильного звука? Или планируется создать направление портативного аудио (наушники и пр.)? Время покажет…

Связанные новости:
 Соцопрос: «умный дом» в Великобритании. Часть 2. - 17.08.2018 13:30
 Sonos и Amazon: хрупкий союз - 12.07.2018 10:30
 Саундбар Sonos Beam: с AirPlay 2, но без Atmos’а - 13.06.2018 11:38
 Sonos и Denon HEOS договорились - 24.05.2018 12:00
 URC представляет пульт ДУ MXHP-R700 - 21.05.2018 15:15
 Разноцветный Sonos One: не пропустите! - 19.04.2018 16:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007