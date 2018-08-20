Sonos расширяет «зону влияния»?
Ник Миллингтон (Nick Millington), главный менеджер по продуктам Sonos, дал интервью Интернет-изданию Wired, в котором намекнул, что Sonos работает над расширением ассортимента и созданием линейки продуктов, которые можно было бы использовать не только в домашних условиях.
Отвечая на вопросы журналистов, Миллингтон сказал: «Дом – не единственное место, находясь в котором, вы слушаете музыку. Таких мест множество. Я не буду досконально раскрывать наши планы, но разработка новых моделей, использование которых возможно везде, не только в домашних условиях – в числе приоритетных направлений». «Со временем мы хотели бы иметь возможность предложить потребителю продукт, который максимально отвечал бы его потребности слушать музыку где угодно – от любой комнаты в доме до территории за его пределами».
Безусловно, эта задача может быть решена с помощью громкоговорителя Sonos, работающего от батарейки. Однако сложно представить, что компания не ставит перед собой более масштабные цели. Нацелился ли Sonos на рынок автомобильного звука? Или планируется создать направление портативного аудио (наушники и пр.)? Время покажет…
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