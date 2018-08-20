20.08.2018 16:50

Ник Миллингтон (Nick Millington), главный менеджер по продуктам Sonos, дал интервью Интернет-изданию Wired, в котором намекнул, что Sonos работает над расширением ассортимента и созданием линейки продуктов, которые можно было бы использовать не только в домашних условиях.

Отвечая на вопросы журналистов, Миллингтон сказал: «Дом – не единственное место, находясь в котором, вы слушаете музыку. Таких мест множество. Я не буду досконально раскрывать наши планы, но разработка новых моделей, использование которых возможно везде, не только в домашних условиях – в числе приоритетных направлений». «Со временем мы хотели бы иметь возможность предложить потребителю продукт, который максимально отвечал бы его потребности слушать музыку где угодно – от любой комнаты в доме до территории за его пределами».