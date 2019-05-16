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Sonos: теперь с Google Assistant


16.05.2019 07:00

 

 

Компания Sonos выпустила бесплатное программное обновление, благодаря которому стало доступно голосовое управление устройствами Sonos One и Sonos Beam с помощью Google Assistant. 

 

Пока новые возможности появились только у жителей США. В июле к ним присоединятся владельцы Sonos, проживающие в Великобритании, Германии, Канаде, Австралии, Франции и Нидерландах.  В последующие месяцы компания планирует осчастливить и пользователей других стран.

 

«Общаться» с колонкой теперь можно через двух голосовых помощников, в зависимости от личных предпочтений: Google Assistant составил компанию «Алексе» (Alexa). Перечень доступных функций включает общее управление системой (выбор аудио композиции, изменение громкости и пр.), выбор потокового сервиса (Spotify, YouTube Music, Google Play Music, Pandora, TIDAL, TuneIn, iHeartRadio, Deezer), управление ТВ через Sonos Beam, интеграцию с домашней системой автоматизации (например, можно попросить виртуального ассистента поднять температуру в помещении или выключить свет), а также стандартные «обязанности» (планирование дня, трансляция новостей, ответы на запросы, касающиеся погоды и пр.).

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