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Sonos: в погоне за длинным рублём?


13.03.2019 07:00

 

 

Нововведение, о котором объявил Sonos, может изрядно огорчить инсталляторов и дилеров компании. Речь идёт о новой программе под названием «Предложение для нового пользователя». Рассылка с разъяснениями была сделана производителем несколько дней назад.

 

Вкратце идея такова: если пользователь Sonos в течение 90 дней после регистрации и настройки своего аккаунта не осуществил покупку ещё одного фирменного устройства, компания-производитель готова продать ему какой-либо из своих продуктов напрямую с 20-процентной скидкой. В рассылке сказано, что программа рассчитана лишь на тех, кто недавно стал обладателем продукции Sonos, и соответствующее письмо направлено лишь небольшому количеству людей с целью отблагодарить их за выбор и поощрить к дальнейшему сотрудничеству. 

 

Однако компания оставляет за собой право проводить подобные акции ежеквартально, и кто знает, сколько потенциальных клиентов тех инсталляторов и дилеров, которые сотрудничают с брендом, получат заманчивое предложение в следующий раз? Выглядит это как заявление «Спасибо за то, что приложили столько усилий и привели к нам новых клиентов; теперь мы на этом заработаем уже без вашего участия». Выяснилось, что дилеры не знали об инициативе Sonos; многие из них сочли действия компании несправедливыми и даже циничными.

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