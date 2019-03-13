13.03.2019 07:00

Нововведение, о котором объявил Sonos, может изрядно огорчить инсталляторов и дилеров компании. Речь идёт о новой программе под названием «Предложение для нового пользователя». Рассылка с разъяснениями была сделана производителем несколько дней назад.

Вкратце идея такова: если пользователь Sonos в течение 90 дней после регистрации и настройки своего аккаунта не осуществил покупку ещё одного фирменного устройства, компания-производитель готова продать ему какой-либо из своих продуктов напрямую с 20-процентной скидкой. В рассылке сказано, что программа рассчитана лишь на тех, кто недавно стал обладателем продукции Sonos, и соответствующее письмо направлено лишь небольшому количеству людей с целью отблагодарить их за выбор и поощрить к дальнейшему сотрудничеству.