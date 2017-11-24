Домашняя техника Sonus Faber Aida: старая опера на новый лад

24.11.2017 15:40 Компания Sonus Faber представила обновлённую версию акустической системы Aida. Внешне флагман Sonus Faber не изменился. Усовершенствования коснулись всей «начинки», от динамиков до кроссовера. Вместо твитеров, использовавшихся ранее, новая Aida будет оснащаться 28-дюймовыми «пищалками» H28 XTR-04 «D.A.D Arrow Point» – такие стоят в модели Lilium и в колонках серии Homage Tradition. Среднечастотный динамик тоже другой – M18 XTR-04 (180 мм), это самый технологически совершенный СЧ-драйвер из всех, используемых в моделях Sonus Faber в настоящее время. Специально для новой версии Aida инженеры компании разработали вуфер W22 XTR-12 (х2, диаметр 220 мм), и инфра-басовый 320-миллиметровый драйвер SW32 XTR-08 с диффузором из многослойного материала Nano Carbon, длинноходными 4-дюймовыми катушками и неодимовой магнитной системой. У новой аудио системы 3 и 2/3 полосы и более совершенное акустическое оформление фазоинтвертора Stealth Ultraflex. Уникальная патентованная технология Sound Field Shaper позволяет с помощью расположенных на задней панели драйверов исключительно точно настроить объём и воспринимаемую слушателем ширину звуковой сцены. Характеристики системы: АЧХ 18 Гц – 35 кГц, чувствительность 92 дБ, максимальная мощность без искажения звукового сигнала: 100 Вт – 1000 Вт. Цвет корпуса: венге. Вернуться к списку новостей