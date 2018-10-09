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Sonus Faber выпустила ELECTA Amator III


09.10.2018 07:50

 

 

Компания Sonus Faber отметила свой 35-й день рождения участием в выставке Rocky Mountain Audio Fest 2018, который прошёл 5-7 октября в американском штате Колорадо. Одной из новинок, представленных на стенде компании, была акустическая система ELECTA Amator III.

 

Как утверждают разработчики, новинка воплотила в себе все основные принципы Sonus Faber: исключительное качество, уникальность продукции и фирменный хорошо узнаваемый звук. В специальной «праздничной» версиидвухполосного полочного громкоговорителя компания видит продолжение линейки ELECTA, широко известной благодаря моделям ELECTA Amator и ELECTA Amator II, выпущенным в 1987 и 1997 годах соответственно и пользовавшимся большой популярностью у аудиофилов всего мира.

 

Характеристики акустической системы: 28-мм твитер H28 XTR-04 DAD, 180-мм СЧ-динамик MW18XTR-04, АЧХ 40 Гц – 35 кГц, чувствительность 88 дБ, номинальный импеданс 4 Ом, рекомендуемая мощность усилителя 35-200 Вт. Продажи новинки начнутся в ноябре 2018 года. Они стартуют в Европе, а через месяц модель ELECTA Amator III попадёт в специализированные салоны стран Азии и Северной Америки.

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