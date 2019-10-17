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Sony 360 Reality Audio: уже скоро


17.10.2019 07:00

 

 

Корпорация Sony анонсировала новый объектно-ориентированный звуковой формат в начале года, на выставке потребительской электроники CES. Нынешней осенью у любителей новых технологий появится возможность скачать первые 1000 треков в этом формате.

 

У Sony уже есть соответствующие договорённости с Amazon Music HD, Deezer, Tidal и nugs.net; участие Napster обсуждается. Сведений о том, присоединится ли к перечисленным сервисам Spotify, пока нет. Также неизвестно, придётся ли потребителям платить больше за скачивание записей в новом формате, а вот подписка точно понадобится. Равно как и специальное совместимое оборудование: беспроводные колонки должны иметь встроенный декодер Sony. Пока этому требованию отвечает только смарт-динамик Amazon Echo Studio, продажи которого стартуют 7 ноября.

 

С наушниками тоже всё не просто: Sony декларирует, что записи в 360 Reality Audio можно слушать, «используя наушники большинства производителей» и мобильные приложения партнёрских потоковых сервисов, однако к назначенной дате официального релиза готовы только Deezer, Tidal и Nugs.net. Зато в число «счастливчиков», которые первыми смогут ощутить преимущества нового формата, окажутся обладатели наушников Sony, совместимых с фирменным приложением Headphone Connect.

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