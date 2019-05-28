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Sony 8К HDR – впервые в России


28.05.2019 08:00

 

 

22 мая в Москве прошла презентация новых моделей телевизоров Sony: впервые в России корпорация показала свои новинки серии BRAVIA 2019 года. Флагманская линейка Master была представлена 8К HDR-телевизором серии ZG9 с размером диагонали экрана 85 дюймов и оригинальной системой звучания Acoustic Multi Audio, а также OLED-телевизорами серии AG.

 

В MASTER Series от Sony – телевизоры, обладающие чёткостью на уровне профессионального мониторов. Они имеют режим калибровки Netflix Calibrated Mode и IMAX Enhanced, гарантирующие достоверную передачу изображения. 8К HDR модель серии ZG9 обладает разрешением 7680?4320 и полной ковровой LED-подсветкой. Благодаря процессору X1 Ultimate детализация изображения этого телевизора в четыре раза превышает разрешение 4K. Процессор поддерживает фирменную технологию 8K X-Reality PRO, которая повышает качество любого контента до разрешения 8К с помощью новой специализированной базы данных 8К. Эти телевизоры оснащаются системой Acoustic Multi-Audio: четырьмя фронтально-направленными динамиками (по два под экраном и над ним) и парой «пищалок» сзади. Режим центрального динамика Center Speaker Mode предназначен для домашнего кинотеатра.

 

Новые модели AG9 и AG8 с разрешением 4К (3840 ? 2160p) благодаря OLED-экрану обеспечивают высочайшую детализацию изображения и глубокий чёрный цвет, имеют максимально широкий угол обзора. Обе новинки поддерживают технологию Sound-from-Picture Reality («Звук из Картинки»), позволяющую отследить источник звука на экране. В России телевизоры этой серии поступят в продажу в июне 2019 года.

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