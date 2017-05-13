Домашняя техника Sony α9: новая полнокадровая системная камера

13.05.2017 10:00 Новая цифровая камера α9 была представлена широкой публике на выставке Фотофорум 2017, которая проходила в Москве 20-23 апреля. По утверждениям представителей Sony, новинка – «самая инновационная и технологически совершенная цифровая камера, какую когда-либо создавала компания Sony». Из впечатляющих возможностей камеры стоит отметить непрерывную съемку без затемнения на скорости до 20 к/с, минимальную выдержку до 1/32000 секунды, скорость обработки данных, почти в 20 раз превышающую этот показатель для предыдущих моделей полнокадровых беззеркальных камер Sony. Новая α9 оснащена свободным от вибрации, полностью электронным и совершенно бесшумным антидисторсионным затвором, что делает её практически незаменимой в ситуациях, когда требуется бесшумная съемка. Ёмкость аккумуляторов серии Z, которыми оснащена камера, примерно в 2,2 раза выше, чем у аккумуляторов серии W. У камеры есть два слота для карт памяти SD, один из которых поддерживает карты UHS-II. Наличие порта Ethernet (проводной терминал LAN), позволяет передавать файлы на FTP сервер. На камере есть терминал синхронизации, к которому можно подключать внешние вспышки и кабели для синхронизации со студийным освещением. Sony α9 обеспечивает запись 4K (3840x2160p) видео по всей ширине полнокадровой матрицы. Кроме того, она может вести запись в формате FullHD при частоте кадров 120 к/с на скорости потока до 100 Мбит/с, что позволяет впоследствии пересматривать отснятый материал и монтировать из него видеофайлы с замедленным в 4 или 5 раз движением при разрешении FullHD и следящей автофокусировке. Связанные новости: Фотокамера Sony α6500 с расширенным функционалом - 05.11.2016 12:00 Флагманская фотокамера Sony ɑ99 II - 30.10.2016 12:00 Вернуться к списку новостей