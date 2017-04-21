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Sony BRAVIA: обновление операционной системы


21.04.2017 17:06

 

 

С 19 апреля обновляется операционная система всех телевизоров Sony BRAVIA на базе Android TV. Новая версия ОС Android 6.0 Marshmallow добавляет операционные возможности: например, первоначальную настройку телевизора можно будет осуществлять без использования виртуальной клавиатуры. 

 

Новая операционная система позволяет использовать в качестве дополнительной памяти телевизора внешние устройства. Поиск контента станет удобнее благодаря новой системе фильтрации по жанрам. 

 

С помощью функции Chromecast built-in можно быстро и легко передать контент со смартфона или планшета на экране телевизора. На стандартном пульте дистанционного управления становится доступной функция голосового поиска (Voice Search): достаточно нажать кнопку «Voice» и назвать то, что вас интересует (фильмы, телепрограммы и другой контент); аналогичным образом можно «попросить» BRAVIA поменять каналы, переключить входы и т.д.

 

Обновление касается всех телевизоров Sony BRAVIA на базе Android TV модельного ряда 2015 – 2017 гг. Полный список моделей опубликован на сайте Sony.

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