Sony представила два новых продукта, которые могут оказать значительное влияние на будущее рынка портативных видеопроекторов и в особенности на доступность 4K.

Две новые технологии обеспечивают HD качество изображения и уменьшают искажения при использовании портативных проекторов и проецировании на искривленные поверхности. Одна из новинок – как заявляют в Sony, «самый маленький» в мире отражающий жидкокристаллический дисплей SXRD с высоким разрешением. Вторая – процессор для обработки HD сигнала, предназначенный для максимизации функций SXRD. Sony заявляет, что процессор может исправить изображение, проецируемое на изогнутую поверхность, и даже «сшить» несколько изображений при использовании нескольких проекторов.