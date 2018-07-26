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Sony: качество 4K на любой поверхности


26.07.2018 14:00

 

 

Sony представила два новых продукта, которые могут оказать значительное влияние на будущее рынка портативных видеопроекторов и в особенности на доступность 4K.

 

Две новые технологии обеспечивают HD качество изображения и уменьшают искажения при использовании портативных проекторов и проецировании на искривленные поверхности. Одна из новинок – как заявляют в Sony, «самый маленький» в мире отражающий жидкокристаллический дисплей SXRD с высоким разрешением. Вторая – процессор для обработки HD сигнала, предназначенный для максимизации функций SXRD. Sony заявляет, что процессор может исправить изображение, проецируемое на изогнутую поверхность, и даже «сшить» несколько изображений при использовании нескольких проекторов.

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