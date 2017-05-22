Sony: компактные саундбары для стильных интерьеров

22.05.2017 14:00 Новые компактные саундбары Sony HT-MT500 и HT-MT300/HT-MT301 разработаны с учётом последних тенденций в оформлении интерьеров. В комплекте с саундбарами поставляется тонкий беспроводной сабвуфер: его можно разместить в горизонтальном положении под диваном - для этого предусмотрен режим Sofa Mode - или установить вертикально. Благодаря технологии Wireless Surround к саундбару можно подключить совместимые беспроводные колонки, выполняющие функцию тыловых каналов, и собрать настоящий домашний кинотеатр. Несмотря на компактность, новые саундбары отличаются впечатляющим звучанием. Функция S-Force PRO Front Surround позволяет улучшить качество любого аудиоконтента, создавая ощущение окружающего звука. Благодаря поддержке Bluetooth и NFC саундбары Sony можно использовать как беспроводные колонки и слушать музыку со смартфона или USB-устройств. Модель HT-MT500 также оснащена встроенным Chromecast, который обеспечивает доступ к более 100 приложениям потоковой музыки. Управление осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения Music Center. С его помощью можно изменять настройки, регулировать звук, выбирать источник, запускать файлы с подключенного к саундбару USB-устройства, управлять соединением Multiroom. Подключить приложение можно по Wi-Fi или Bluetooth. Размеры HT-MT300/301 - 500 x 54 x 103 мм, HT-MT500 - 500 x 64 x 110 мм. Саундбары выпускаются в угольно-чёрном цвете (MT300 и MT500) и цвете слоновой кости (только MT301). Связанные новости: Sony Walkman: водонепроницаемые плееры WS620 с поддержкой Bluetooth - 20.05.2017 11:00 Беспроводные колонки Sony серии EXTRA BASS - 06.04.2017 12:15 Первый Dolby Atmos саундбар от Sony - 17.03.2017 12:05 Вернуться к списку новостей