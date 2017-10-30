Sony: наушники с шумоподавлением серии 1000X
Корпорация Sony представила серию беспроводных наушников 1000X с передовой системой шумоподавления. В линейке три модели – вкладыши WF-1000X, внутриканальные наушники с шейным ободом WI-1000X и полноразмерные WH-1000XM2.
Модель WF-1000X оснащена динамиками 6 мм. Наушники автоматически подключаются к последнему устройству, с которым были сопряжены. Стильный чехол является одновременно заряжающим устройством; при полностью заряженной батарее наушники серии 1000X способны автономно работать до 9 часов.
Стильные беспроводные наушники WI-1000X с шейным ободом – идеальный вариант для тех, кто часто летает: устройство имеет режим оптимизации по атмосферному давлению (Atmospheric Pressure Optimizing); наиболее эффективные настройки шумоподавления – для салона самолета, вагона метро или улицы – устройство выбирает автоматически. При беспроводном подключении время автономной работы составляет до 10 часов, проводное подключение увеличивает время работы батареи до 14 часов. Высокое качество звучания обеспечивает динамический излучатель 9 мм.
Отличительные особенности полноразмерных WH-1000XM2 – персональные настройки шумоподавления и функция «Быстрое внимание». Сенсорная панель в правой деке позволяет переключать треки, регулировать громкость, звонить и отвечать на звонки (hands free) простыми прикосновениями. Ресурс автономной работы – до 40 часов при проводном подключении и до 30 часов в беспроводном режиме. Благодаря функции быстрой зарядки батарею можно зарядить всего за 10 минут; этого хватит на 70 минут работы наушников.
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