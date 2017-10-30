30.10.2017 12:51

Корпорация Sony представила серию беспроводных наушников 1000X с передовой системой шумоподавления. В линейке три модели – вкладыши WF-1000X, внутриканальные наушники с шейным ободом WI-1000X и полноразмерные WH-1000XM2.

Модель WF-1000X оснащена динамиками 6 мм. Наушники автоматически подключаются к последнему устройству, с которым были сопряжены. Стильный чехол является одновременно заряжающим устройством; при полностью заряженной батарее наушники серии 1000X способны автономно работать до 9 часов.

Стильные беспроводные наушники WI-1000X с шейным ободом – идеальный вариант для тех, кто часто летает: устройство имеет режим оптимизации по атмосферному давлению (Atmospheric Pressure Optimizing); наиболее эффективные настройки шумоподавления – для салона самолета, вагона метро или улицы – устройство выбирает автоматически. При беспроводном подключении время автономной работы составляет до 10 часов, проводное подключение увеличивает время работы батареи до 14 часов. Высокое качество звучания обеспечивает динамический излучатель 9 мм.