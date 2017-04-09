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Sony: новая линейка автомобильных магнитол серии MEX-N


09.04.2017 11:00

 

 

В фирменном интернет-магазине Sony Store Online появились новые автомобильные 1-DIN ресиверы Sony MEX-N5200BT и MEX-N4200BT с технологией EXTRA BASS и двухзональной цветной подсветкой.

 

Автомагнитолы Sony MEX-N5200BT и MEX-N4200BT позволяют подключать сразу два смартфона по двойному соединению Bluetooth; это даёт возможность одновременно использовать функцию связи в режиме hands-free и все возможности мультимедиа и навигации. Оба ресивера поддерживают приложения Siri для iOS и Sony Music Center для Android; это значит, что управлять смартфоном можно и при помощи простых голосовых команд, не отвлекаясь от дороги. 

 

Новые модели оснащены четырехканальным усилителем мощностью 4x55 Вт. Технология EXTRA BASS позволяет максимально усилить низкие частоты даже без помощи сабвуфера. Тем не менее, подключение дополнительных устройств, усилителей и сабвуферов, тоже возможно – для этого предусмотрены три предварительных выхода. Фронтальный порт USB совместим с протоколом AOA версии 2.0. Sony MEX-N5200BT и MEX-N4200BT поддерживают воспроизведение файлов в формате FLAC.

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