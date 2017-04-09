Автомагнитолы Sony MEX-N5200BT и MEX-N4200BT позволяют подключать сразу два смартфона по двойному соединению Bluetooth; это даёт возможность одновременно использовать функцию связи в режиме hands-free и все возможности мультимедиа и навигации. Оба ресивера поддерживают приложения Siri для iOS и Sony Music Center для Android; это значит, что управлять смартфоном можно и при помощи простых голосовых команд, не отвлекаясь от дороги.