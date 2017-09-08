Sony: новое поколение проекторов 4K HDR для домашних кинотеатров
На международной выставке IFA 2017 компания Sony представила высококлассные проекторы 4K HDR, расширяющие линию продукции Sony для домашних кинотеатров. В новых проекторах используются матрицы SXRD формата Cinema 4K, создающие на экране изображение исключительного качества.
Sony VPL-VW760ES – компактный проектор премиум-класса 4K HDR с лазерным источником света и крайне высоким контрастом. Универсальная модель VPL-VW360ES – проектор с электронным управлением диафрагмой для повышения динамического контраста. Экономичный VPL-VW260ES также практически не уступает старшим моделям по качеству «картинки». Благодаря новым ЖК-матрицам новинки отличаются высокой контрастностью и насыщенностью изображения.
Цветовое пространство VPL-VW760ES значительно расширено по сравнению с обычными домашними проекторами; увеличена палитра точно воспроизводимых цветов и фактур. Проектор компактнее предыдущей модели Sony с лазерным источником света: глубина уменьшилась на 40%, поэтому его можно поставить на полку или подвесить на потолок.
Система электронного управления диафрагмой Advanced Iris в модели VPL-VW360ES увеличивает динамический контраст до 200000:1, а память настроек объектива гарантирует правильные пропорции изображения для фильмов с разными форматами кадра.
Что касается проектора VPL-VW260ES, в нём впечатляющее качество 4K HDR сочетается с умеренной ценой. Яркость такая же, как у VPL-VW360ES – 1500 люменов.
Модели VPL-VW260ES и VPL-VW360ES выпускаются в двух цветах, чёрном и белом.
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