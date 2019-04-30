Домашняя техника Sony объявила даты выхода ТВ серии MASTER 2019

30.04.2019 11:00 Анонсированные ранее в этом году модели появятся в продаже в мае-июне. Линейка 2019 года включает LCD- и OLED модели разных размеров. Sony MASTER Series A9G 4K OLED TV – флагманская модель с диагональю 77, 65 и 55 дюймов. Эти телевизоры обеспечивают самое высокое качество изображения с точной цветопередачей, высокой контрастностью и детальностью, приближающимися «к мониторам профессионального уровня». Количество пикселей – более 8 миллионов, процессор X1 Ultimate, режим Netflix Calibrated и IMAX Enhanced с DTS аудио. Чуть позже планируется апгрейд, который добавит поддержку Apple AirPlay 2 и HomeKit. Цены в Европе: от 3500 до 8000 тысяч долларов. Модель Sony MASTER Series Z9G 8K HDR TV поддерживает разрешение 8K. Телевизоры с диагональю 85 и 98 дюймов появятся в продаже в июне 2019 года и будут стоить от 13 тысяч и 70 тысяч долларов соответственно. Ожидаются также серия 4K OLED телевизоров A8G (Dolby Vision HDR, IMAX Enhanced), X950G 4K HDR – самый маленький (55”) будет стоить от 1400 долларов США, 85-дюймовая модель обойдётся в 5000, – а также линейки X850G и самая малобюджетная ($650-2000) X800G с фирменной технологией X-Reality Pro и TRILUMINOS. Вернуться к списку новостей