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Sony объявила даты выхода ТВ серии MASTER 2019


30.04.2019 11:00

 

 

Анонсированные ранее в этом году модели появятся в продаже в мае-июне. Линейка 2019 года включает LCD- и OLED модели разных размеров.

 

Sony MASTER Series A9G 4K OLED TV – флагманская модель с диагональю 77, 65 и 55 дюймов. Эти телевизоры обеспечивают самое высокое качество изображения с точной цветопередачей, высокой контрастностью и детальностью, приближающимися «к мониторам профессионального уровня». Количество пикселей – более 8 миллионов, процессор X1 Ultimate, режим Netflix Calibrated и IMAX Enhanced с DTS аудио. Чуть позже планируется апгрейд, который добавит поддержку Apple AirPlay 2 и HomeKit. Цены в Европе: от 3500 до 8000 тысяч долларов.

 

Модель Sony MASTER Series Z9G 8K HDR TV поддерживает разрешение 8K. Телевизоры с диагональю 85 и 98 дюймов появятся в продаже в июне 2019 года и будут стоить от 13 тысяч и 70 тысяч долларов соответственно.

 

Ожидаются также серия 4K OLED телевизоров A8G (Dolby Vision HDR, IMAX Enhanced), X950G 4K HDR – самый маленький (55”) будет стоить от 1400 долларов США, 85-дюймовая модель обойдётся в 5000, – а также линейки X850G и самая малобюджетная ($650-2000) X800G с фирменной технологией X-Reality Pro и TRILUMINOS.  

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