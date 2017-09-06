OLED-дисплей, используемый в телевизорах серии A1, содержит более 8 миллионов самосветящихся органических светодиодов. Он обеспечивает реалистичную передачу цветов и широкий угол обзора. Ещё больше возможности OLED-дисплея расширяет процессор X1 Extreme – он с высокой точностью управляет огромным массивом пикселей и улучшает передачу 4K HDR изображения. Результат работы процессора особенно заметен при демонстрации черного цвета, который выглядит действительно глубоким даже при низком качестве входящего видеосигнала.