Sony показала самый большой BRAVIA OLED
Компания Sony привезла на берлинскую выставку IFA 2017 свой самый большой OLED-телевизор BRAVIA KD-77A1 с диагональю 77 дюймов (195 см).
OLED-дисплей, используемый в телевизорах серии A1, содержит более 8 миллионов самосветящихся органических светодиодов. Он обеспечивает реалистичную передачу цветов и широкий угол обзора. Ещё больше возможности OLED-дисплея расширяет процессор X1 Extreme – он с высокой точностью управляет огромным массивом пикселей и улучшает передачу 4K HDR изображения. Результат работы процессора особенно заметен при демонстрации черного цвета, который выглядит действительно глубоким даже при низком качестве входящего видеосигнала.
Акустическая технология Acoustic Surface позволяет передавать звук всей плоскостью экрана. Это позволило отказаться от привычной схемы размещения динамиков по контуру корпуса.
Телевизоры BRAVIA OLED поддерживают все версии HDR формата: HDR10, Dolby Vision, HLG (Hybrid log-Gamma) и Youtube HDR.
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