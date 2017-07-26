26.07.2017 10:00

Новый кинотеатральный ресивер от Sony поддерживает стандарты Dolby Atmos и DTS:X, воспроизведение 4K HDR с возможностью повышения разрешения, аудио высокого разрешения (High Resolution Audio), а также формат DSD Native. Благодаря дополнительным каналам ресивер может имитировать окружающий звук в конфигурации 7.1.2; его мощность составляет 165 Вт x 7.

Sony DN1080 даёт возможность гибко подбирать конфигурацию акустических систем и имитировать оптимальное положение и угол акустических систем для получения наиболее оптимального звучания. Так, чтобы смоделировать конфигурацию 7.1.2 в рамках физической конфигурации 5.2.1, достаточно добавить две виртуальные задние колонки с помощью настройки Phantom Surround Back.

Устройство имеет 6 входов и 2 выхода HDMI с поддержкой форматов HDCP 2.2 и 4K 60P (4:4:4 ). Новинка совместима с новым телевизионным стандартом расширенного цветового пространства BT.2020. Кроме того, ресивер оснащен портом USB и модулем Bluetooth, а также поддерживает беспроводные технологии Multiroom, Wireless Surround, Wi-Fi, Airplay, Google Cast. Поддержка кодека LDAC обеспечивает высокое качество прослушивания, без потерь и задержек, при трансляции аудиопотока с совместимых Bluetooth-наушников на ресивер.