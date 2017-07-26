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Sony STR-DN1080: новый DTS:X совместимый AV-ресивер


26.07.2017 10:00

 

 

Новый кинотеатральный ресивер от Sony поддерживает стандарты Dolby Atmos и DTS:X, воспроизведение 4K HDR с возможностью повышения разрешения, аудио высокого разрешения (High Resolution Audio), а также формат DSD Native. Благодаря дополнительным каналам ресивер может имитировать окружающий звук в конфигурации 7.1.2; его мощность составляет 165 Вт x 7.

 

Sony DN1080 даёт возможность гибко подбирать конфигурацию акустических систем и имитировать оптимальное положение и угол акустических систем для получения наиболее оптимального звучания. Так, чтобы смоделировать конфигурацию 7.1.2 в рамках физической конфигурации 5.2.1, достаточно добавить две виртуальные задние колонки с помощью настройки Phantom Surround Back. 

 

Устройство имеет 6 входов и 2 выхода HDMI с поддержкой форматов HDCP 2.2 и 4K 60P (4:4:4 ). Новинка совместима с новым телевизионным стандартом расширенного цветового пространства BT.2020. Кроме того, ресивер оснащен портом USB и модулем Bluetooth, а также поддерживает беспроводные технологии Multiroom, Wireless Surround, Wi-Fi, Airplay, Google Cast. Поддержка кодека LDAC обеспечивает высокое качество прослушивания, без потерь и задержек, при трансляции аудиопотока с совместимых Bluetooth-наушников на ресивер. 

 

Управлять новым AV-ресивером Sony можно с помощью мобильного приложения Music Center: изменять настройки, регулировать звук, выбирать источник, запускать файлы с подключенного к ресиверу USB-устройства, а также управлять соединением Multiroom. Его можно бесплатно скачать в магазинах приложений Google Play и App Store.

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