03.07.2019 06:00

Творению конструкторов Sony – легендарному аудио плееру Walkman – исполнилось 40 лет. Это устройство стало одним из символов компании, завоевав огромную популярность не только в Японии, но и во всём мире.



Модель Walkman TPS-L21 увидела свет 1 июля 1979 года. Это был настоящий прорыв в сфере персонального аудио. С течением времени устройства становились легче, технологичнее и многофункциональнее. Появившаяся два года спустя WM-2 проигрывала кассеты и была оснащена специальный механизмом, предотвращавшим «зажёвывание» ленты; в 1983 году был выпущен плеер WM-20, размеры которого не превышали размеры кассеты… Тогда же появилась модель D-50, переносной плеер для компакт-дисков. Прошло 20 лет, и обладатель Sony NW-HD1 мог похвастаться гаджетом с 20 Гб встроенной памяти, способным проработать без подзарядки до 30 часов.



В честь юбилея Sony Walkman в Токио (Япония) пройдут праздничные мероприятия. Поклонники бренда услышат рассказы 40 знаменитостей об их опыте использования плеера (проект «Моя история, мой Walkman»), а история Sony будет представлена более чем двумя сотнями гаджетов разных лет выпуска. Отпраздновать юбилей Sony приглашаются все желающие – для этого до 9 сентября нужно приехать в токийский Sony Ginza Park.