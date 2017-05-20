Sony Walkman: водонепроницаемые плееры WS620 с поддержкой Bluetooth
Новая серия спортивных беспроводных плееров Sony Walkman – это две модели, NW-WS623 и NW-WS625 на 4 Гб и 16 Гб соответственно, с корпусом «два-в одном»2-в-1 (плеер и наушники). Плееры устойчивы к перепадам температур от -5 до 45 градусов по Цельсию и надёжно защищены от попадания внутрь мелких частиц пыли. Такой плеер можно взять с собой на пляж или в бассейн – с ними можно погружаться на глубину до 2 метров на 30 минут.
Режим Ambient Sound позволяет слышать внешние звуки во время проигрывания музыки, а режим SoundMix – следить за сообщениями спортивных приложений: при поступлении голосовой команды или информации о времени тренировки, скорости бега и пр., музыка на время становится тише, а потом возвращается на прежний уровень. SoundMix также работает с картами и навигаторами: Google maps, Yandex Maps и др.
Благодаря функции Quick Charge плеер можно подзарядить всего за 3 минуты – это времени хватит для 60 минут дальнейшего использования. Полной зарядки хватает на 12 часов работы. Micro USB зарядка входит в комплект поставки.
NW-WS623 выпускается в чёрном, синем, лаймово-зеленом и серовато-белом цветах. В комплект поставки входит защитный чехол. Модель NW-WS625 доступна только в чёрном цвете; плеер поставляется с пультом дистанционного управления с защитой от брызг. Он позволяет принимать звонки и переключать треки; для удобства пульт можно носить на пальце.
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