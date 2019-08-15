15.08.2019 11:30

14 августа в Москве состоялась презентация, на которой компания Sony представила новую модель полностью беспроводных наушников с функцией активного шумоподавления, а с сегодняшнего дня новинку уже можно купить в фирменных магазинах Sony.

Благодаря технологии Dual Noise Sensor, которой могут «похвастать» WF-1000XM3, и наличию как внутреннего, так и внешнего микрофона (снаружи чаши) наушники улавливают максимум посторонних шумов из окружающего пространства. Подавление и обработку шума обеспечивает HD-процессор QN1e. Он генерирует инвертированную звуковую волну, которая полностью нейтрализует внешний шум. Уровень энергопотребления процессора крайне низок, что позволило увеличить время автономной работы наушников: с включённым шумоподавлением музыку можно слушать до 24 часов (6 часов работы при полной зарядке и три последовательные подзарядки «на ходу» от чехла). За 10 минут наушники заряжаются достаточно, чтобы пользоваться ими 90 минут.

Система Digital Sound Enhancement Engine HX улучшает качество звука из сжатых форматов, включая MP3, и приближает его к качеству аудио высокого разрешения. Наушники Sony WF-1000XM3 имеют полностью беспроводную конструкцию и оснащены новейшим чипом Bluetooth, позволяющим передавать звук сразу и одновременно на левый и правый наушники. Антенна улучшенной конструкции повышает качество соединения. Если возникла необходимость в общении с окружающими, достаточно прикоснуться к сенсорной панели на левом наушнике, чтобы активировать режим Quick Attention, снижающий громкость музыки. Функция Wearing Detection останавливает воспроизведение, когда пользователь снимает один наушник, и снова включает его, когда наушники надеты.

Управлять WF-1000XM3 можно голосом, при помощи Google Assistant. Наушники совместимы с приложением Sony Headphones Connect, где можно настроить звук, шумоподавление, жесты для сенсорного управления и другие функции. Конструкция наушников имеет три точки опоры, поверхность некоторых элементов прорезинена, а в комплект поставки входит набор из семи различных амбушюр. Рекомендуемая розничная цена — 17990 рублей.