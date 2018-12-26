26.12.2018 15:15

С Amazon Alexa случился очередной конфуз. На этот раз голосовой ассистент отправил записи, которые вёл с ним его владелец, другому человеку.

Специалисты и обычные пользователи всевозможных «умных» устройств нередко задаются вопросом: что будет, если разговоры, которые ведутся «в присутствии» смарт-колонок, когда-нибудь будут услышаны кем-то, для чьих ушей они совсем не предназначены? Увы, такое случается, и не так уж редко. Последний подобный случай произошёл в Германии. По сообщению газеты The Washington Post, мужчина попросил у Amazon архив своих аудио записей, сделанных с помощью колонки Echo, а вместо этого получил более 1700 голосовых сообщений от незнакомого ему человека.

Удивлённый пользователь немедленно сообщил о случившемся в Amazon, после чего архив – уже «правильный» – был выслан ему повторно, а чужие файлы уничтожены. Впрочем, проблему это всё равно не решило: окажись немец не таким щепетильным, ничто не помешало бы ему прослушать записи, полученные по ошибке.

Представители корпорации заявили, что произошедшее было «ошибкой, вызванной человеческим фактором, и закрытым инцидентом», не имевшим глобальных последствий.