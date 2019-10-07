Sound United и Onkyo: сделка не состоялась

07.10.2019 07:00

Компания Sound United, которая намеревалась приобрести бренды Onkyo, Integra, Pioneer и Pioneer Elite, объявила о прекращении сделки. Информация о планируемой покупке впервые появилась в мае нынешнего года. Сообщалось, что сделка будет закрыта после юридической проверки, подписания «окончательных соглашений» и прочих действий. Похоже, что-то пошло не так.

Объявление о том, что Sound United собирается покупать Onkyo и Pioneer, вызвало бурные дискуссии. Решение многим показалось странным, поскольку новые бренды в портфолио покупающей стороны должны были составить конкуренцию уже имеющимся в нём Denon и Marantz. С другой стороны, с приобретением четырёх брендов Sound United стала бы полновластным «хозяином» на рынке аудио-видео ресиверов средней ценовой категории. В заявлении говорится: «…Мы пришли к обоюдному согласию: в интересах обеих организаций отказаться от сделки. После нескольких месяцев напряженной работы и переговоров стало очевидно, что все условия, необходимые для ее закрытия и удовлетворяющие обе стороны, не могут быть достигнуты».

Соответствующее заявление сделала и Onkyo, ограничившись общими словами и также не пролив свет на причину разлада: «…Маловероятно, что передача будет завершена к 30 ноября 2019 года, дате истечения срока действия соглашения. В этих обстоятельствах обе компании согласились расторгнуть соглашение и отменить передачу бизнеса». Таким образом, причина отказа от сделки остаётся неизвестной, как и будущее Onkyo, которая планировала сосредоточить усилия на развитии направления Digital Life (производство наушников и пр.) и возобновить OEM производство. Теперь компании предстоит оценить, как отмена сделки скажется на её бизнесе.