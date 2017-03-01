01.03.2017 17:11

На рынке AV произошло очередное укрупнение – группа компаний Sound United, объединяющая такие бренды, как Polk Audio, Polk Boom и Definitive Technology, сообщила о приобретении D+M Group, в которую входят Denon, HEOS by Denon, Marantz и Boston Acoustics. Таким образом, Sound United становится одним из крупнейших игроков в индустрии производства аудиоаппаратуры.

По словам Sound United, объединение компаний открывает массу новых возможностей для развития бизнеса и расширения продуктового портфолио.

Kevin Duffy – CEO группы компаний Sound United - сохранит свою позицию и после объединения. По его словам, данная сделка позволит компании расширить инвестиции в развитие технологий, а также в маркетинг. В то же время, будет сохранена индивидуальность каждого из брендов.

Jim Caudill – CEO D+M Group – будет исполнять в объединенной компании роль консультанта. По его мнению, слияние компаний позволит существенно повысить ценность продуктов всех брендов для потребителей. Штат инженеров, разработчиков и других сотрудников D+M Group будет сохранен. Сотрудники компании, поставщики комплектующих и другие партнеры только выиграют от данной сделки, получив новые возможности для развития.