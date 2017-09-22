Домашняя техника Soundcast: Bluetooth-акустика с поддержкой Play-Fi

22.09.2017 15:58 Американская компания Soundcast, специализирующаяся на производстве портативных акустических систем для использования вне помещений, представила три новые модели с поддержкой DTS Play-Fi. О выпуске новинок – моделей VG10, VG3 и VG5 – Soundcast заявил задолго до начала их продаж, следуя принципу «готовь сани летом, а телегу зимой». Отгрузки начнутся не раньше весны 2018 года, перед летним сезоном, когда спрос на подобные устройства возрастает. VG10 – первый в мире уличный Bluetooth-громкоговоритель с поддержкой DTS Play-Fi. Особенности этой технологии, информация о разработке которой впервые появилась в 2013 году – свободная передача музыкальных потоков без потерь качества на любые колонки через Wi-Fi. Основные преимущества Play-Fi – стабильная работа и совместимость с техникой любых производителей, поддержка функции «мультирум» и многое другое. С помощью VG10 в единую систему можно объединить свыше 30 различных акустических систем, саундбаров и ресиверов. Аккумулятор устройства рассчитан на 15 часов работы. Колонки VG5 и VG3 оснащены сенсорной панелью управления, расположенной в торцевой части громкоговорителя, длинноходным вуфером типа down-firing и двумя широкополосными динамиками (диаметром 3 и 1,5 дюйма соответственно). Связанные новости: Защищенная портативная DTS PlayFi-акустика Soundcast VG10 - 19.01.2017 12:00 Play-Fi-саундбар Paradigm PW - 18.01.2017 18:00 Вернуться к списку новостей