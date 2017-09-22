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Soundcast: Bluetooth-акустика с поддержкой Play-Fi


22.09.2017 15:58

 

 

Американская компания Soundcast, специализирующаяся на производстве портативных акустических систем для использования вне помещений, представила три новые модели с поддержкой DTS Play-Fi.

 

О выпуске новинок – моделей VG10, VG3 и VG5 – Soundcast заявил задолго до начала их продаж, следуя принципу «готовь сани летом, а телегу зимой». Отгрузки начнутся не раньше весны 2018 года, перед летним сезоном, когда спрос на подобные устройства возрастает. 

 

VG10 – первый в мире уличный Bluetooth-громкоговоритель с поддержкой DTS Play-Fi. Особенности этой технологии, информация о разработке которой впервые появилась в 2013 году – свободная передача музыкальных потоков без потерь качества на любые колонки через Wi-Fi. Основные преимущества Play-Fi – стабильная работа и совместимость с техникой любых производителей, поддержка функции «мультирум» и многое другое. С помощью VG10 в единую систему можно объединить свыше 30 различных акустических систем, саундбаров и ресиверов. Аккумулятор устройства рассчитан на 15 часов работы.  

 

Колонки VG5 и VG3 оснащены сенсорной панелью управления, расположенной в торцевой части громкоговорителя, длинноходным вуфером типа down-firing и двумя широкополосными динамиками (диаметром 3 и 1,5 дюйма соответственно).

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