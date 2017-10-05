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Совместная акция Sony и Kaleidescape


05.10.2017 13:00

 

 

Компании Sony и Kaleidscape начали совместную акцию, которая продлится до марта 2018 года. Цель этой «коалиции» – продвижение стандартов 4K HDR. 

 

В течение полугода покупатели ряда моделей 4K видеопроекторов Sony смогут приобрести десять 4K HDR фильмов из «медиатеки» Kaleidescape бесплатно. Такая же возможность предоставляется ряду других категорий потребителей.

 

Со стороны Sony акция распространяется на три новые модели видеопроекторов с «истинным качеством 4K», отличающихся к тому же относительно невысокими ценами. Модель начального уровня, Sony VPL-VW285ES, может «похвастать» изображением глубиной 10 бит и фирменной технологией цветовой обработки Triluminous. У более дорогого проектора VPL-VW385ES имеется ряд преимуществ, например, расширенные возможности управления диафрагмой, встроенная автокалибровка и пр. Наконец, модель VPL-VW885ES – это трёхчиповый лазерный источник света, технологии  Reality Creation и Motionflow, обеспечивающие яркую однородную картинку, и два порта 18 Гбит/с HDCP 2.2 HDMI.

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