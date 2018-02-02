Новый Bryston SP4 – 16.2-канальный процессор с опциональными четырьмя каналами, позволяющими расширить конфигурацию до 20 каналов. Устройство будет поддерживать стандартные форматы, а также форматы иммерсивного аудио Dolby Atmos, Auro-3D and DTS:X. Предполагается оснастить новинку технологией акустической коррекции помещения Dirac Live. Модульная конструкция 3U позволит инженерам Bryston осуществлять апгрейд устройства, расширяя его функциональность с учётом будущих технологий. Процессор будет совместим с наиболее популярными на сегодня системами автоматизации, включая Savant, RTI, Control4 и Crestron. В продаже новинка появится не раньше второго квартала 2018 года.