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Совместный проект Bryston и StormAudio


02.02.2018 13:05

 

 

Компания Bryston объявила о сотрудничестве со специалистами французской StormAudio. Первым результатом совместных усилий станет процессор объёмного звучания Bryston SP4. 

 

Новый Bryston SP4 – 16.2-канальный процессор с опциональными четырьмя каналами, позволяющими расширить конфигурацию до 20 каналов. Устройство будет поддерживать стандартные  форматы, а также форматы иммерсивного аудио Dolby Atmos, Auro-3D and DTS:X. Предполагается оснастить новинку технологией акустической коррекции помещения Dirac Live. Модульная конструкция 3U позволит инженерам Bryston осуществлять апгрейд устройства, расширяя его функциональность с учётом будущих технологий. Процессор будет совместим с наиболее популярными на сегодня системами автоматизации, включая Savant, RTI, Control4 и Crestron. В продаже новинка появится не раньше второго квартала 2018 года.

 

В свою очередь, StormAudio будет использовать в своих разработках технологию Bryston, применяемую при создании усилителей серии Cubed. В частности, планируется расширить модельный ряд усилителей StormAudio двухканальными и четырёхканальными устройствами. 

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